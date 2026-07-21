Labrador Iron Ore Royalty Aktie

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WKN DE: A1J5XD / ISIN: CA5054401073

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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Labrador Iron Ore Royalty präsentiert Quartalsergebnisse

Labrador Iron Ore Royalty wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,339 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Labrador Iron Ore Royalty noch 0,420 CAD je Aktie eingenommen.

1 Analyst geht beim Umsatz von 41,4 Millionen CAD – das würde einem Abschlag von 11,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 46,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,45 CAD, gegenüber 1,57 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 158,0 Millionen CAD im Vergleich zu 165,9 Millionen CAD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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