WKN DE: A14YM7 / ISIN: JP3967250006

30.12.2025 06:21:13

Erste Schätzungen: Lacto Japan mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Lacto Japan wird sich voraussichtlich am 14.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 80,44 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 60,44 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Lacto Japan nach den Prognosen von 2 Analysten 43,47 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 1,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 42,73 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 440,56 JPY. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 315,83 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 180,90 Milliarden JPY, nachdem im Fiskaljahr zuvor 170,91 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Lacto Japan Co.,Ltd.

Lacto Japan Co.,Ltd. 3 480,00 0,87% Lacto Japan Co.,Ltd.

