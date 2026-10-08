Lagercrantz Group AB Registered b Aktie

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WKN DE: A2QEJ6 / ISIN: SE0014990966

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08.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Lagercrantz Group Registered B legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Lagercrantz Group Registered B wird voraussichtlich am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,50 SEK gegenüber 1,26 SEK im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 14,81 Prozent auf 2,82 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Lagercrantz Group Registered B noch 2,46 Milliarden SEK umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,13 SEK, gegenüber 5,82 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 12,10 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 10,61 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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