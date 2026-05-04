Erste Schätzungen: Lagercrantz Group Registered B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Lagercrantz Group Registered B veröffentlicht voraussichtlich am 19.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,57 SEK gegenüber 1,49 SEK im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,83 Milliarden SEK aus – eine Steigerung von 12,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Lagercrantz Group Registered B einen Umsatz von 2,50 Milliarden SEK eingefahren.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 6,11 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 4,95 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 10,61 Milliarden SEK, gegenüber 9,39 Milliarden SEK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at