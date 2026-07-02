Lagercrantz Group AB Registered b Aktie
WKN DE: A2QEJ6 / ISIN: SE0014990966
|
02.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Lagercrantz Group Registered B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Lagercrantz Group Registered B wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 17.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,58 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,28 SEK je Aktie vermeldet.
7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 16,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,47 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Lagercrantz Group Registered B für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,88 Milliarden SEK aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 7,33 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 5,82 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11,92 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 10,61 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lagercrantz Group AB Registered Shs -B-
|
06:21
|Erste Schätzungen: Lagercrantz Group Registered B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
18.05.26
|Ausblick: Lagercrantz Group Registered B präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.05.26
|Erste Schätzungen: Lagercrantz Group Registered B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
05.02.26