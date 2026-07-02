Lagercrantz Group AB Registered b Aktie

Lagercrantz Group AB Registered b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QEJ6 / ISIN: SE0014990966

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02.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Lagercrantz Group Registered B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Lagercrantz Group Registered B wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 17.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,58 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,28 SEK je Aktie vermeldet.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 16,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,47 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Lagercrantz Group Registered B für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,88 Milliarden SEK aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 7,33 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 5,82 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11,92 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 10,61 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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