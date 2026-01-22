Erste Schätzungen: Lagercrantz Group Registered B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Lagercrantz Group Registered B wird voraussichtlich am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 1,47 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,30 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 12,08 Prozent auf 2,76 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Lagercrantz Group Registered B noch 2,46 Milliarden SEK umgesetzt.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,93 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,95 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 10,49 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 9,39 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at