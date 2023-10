Erste Schätzungen: Lakeland Financial gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Lakeland Financial wird voraussichtlich am 25.10.2023 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2023 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,905 USD. Dies würde einer Verringerung von 18,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Lakeland Financial 1,11 USD je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Lakeland Financial in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,92 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 60,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 62,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,28 USD, gegenüber 4,04 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 245,7 Millionen USD im Vergleich zu 244,8 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at