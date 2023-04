Erste Schätzungen: Lakeland Financial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Lakeland Financial wird voraussichtlich am 25.04.2023 das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 1,09 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,920 USD je Aktie erzielt worden.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 67,4 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 21,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 55,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,31 USD im Vergleich zu 4,04 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 271,3 Millionen USD, gegenüber 244,8 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at