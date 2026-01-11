Erste Schätzungen: Lakeland Financial stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Lakeland Financial wird voraussichtlich am 26.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,06 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 12,77 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,940 USD je Aktie erzielt worden waren.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 69,5 Millionen USD aus – eine Minderung von 34,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Lakeland Financial einen Umsatz von 105,3 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,91 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 3,63 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 272,0 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 430,0 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at