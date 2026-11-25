|
25.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Lakeland Industries vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Lakeland Industries gibt voraussichtlich am 10.12.2026 die Zahlen für das am 31.10.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
4 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,033 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 97,99 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -1,640 USD je Aktie erzielt worden waren.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 50,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 5,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,6 Millionen USD in den Büchern standen.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,710 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -2,630 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 199,2 Millionen USD, gegenüber 192,7 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTech-Sektor bleibt schwach: ATX und DAX schließen kräftig im Minus -- Asiens Börsen letztlich tief in der Verlustzone
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich zur Wochenmitte deutlich leichter. Der Dow zeigt sich in Rot. In Fernost waren am Mittwoch negative Vorzeichen zu beobachten.