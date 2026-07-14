Lam Research Aktie
WKN DE: A40L1V / ISIN: US5128073062
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14.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Lam Research öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Lam Research öffnet voraussichtlich am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Prognosen von 27 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,68 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Lam Research noch ein Gewinn pro Aktie von 1,35 USD in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 24 Analysten einen Zuwachs von 28,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 6,65 Milliarden USD gegenüber 5,17 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 30 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 5,69 USD je Aktie, gegenüber 4,15 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 29 Analysten durchschnittlich bei 23,19 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 18,44 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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