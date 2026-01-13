Lam Research Aktie

13.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Lam Research stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Lam Research wird voraussichtlich am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 26 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,16 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,920 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 23 Analysten einen Zuwachs von 19,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 5,21 Milliarden USD gegenüber 4,38 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 30 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,87 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,15 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 28 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 21,29 Milliarden USD, gegenüber 18,44 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

