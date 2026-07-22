Erste Schätzungen: Lamar Advertising Company (A) gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Lamar Advertising Company (A) wird voraussichtlich am 06.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,58 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 3,95 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,52 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 4,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 606,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 579,3 Millionen USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 5,91 USD je Aktie, gegenüber 5,77 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 2,38 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,27 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at