Erste Schätzungen: Lamar Advertising Company (A) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Lamar Advertising Company (A) präsentiert in der voraussichtlich am 05.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,65 USD gegenüber 1,40 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 6,18 Prozent auf 621,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 585,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,91 USD im Vergleich zu 5,77 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 2,40 Milliarden USD, gegenüber 2,27 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at