Lamar Advertising Company Aktie
WKN DE: A12FFH / ISIN: US5128161099
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Lamar Advertising Company (A) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Lamar Advertising Company (A) präsentiert in der voraussichtlich am 05.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,65 USD gegenüber 1,40 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 6,18 Prozent auf 621,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 585,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,91 USD im Vergleich zu 5,77 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 2,40 Milliarden USD, gegenüber 2,27 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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