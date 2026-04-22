Lamar Advertising Company Aktie

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WKN DE: A12FFH / ISIN: US5128161099

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22.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Lamar Advertising Company (A) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Lamar Advertising Company (A) öffnet voraussichtlich am 07.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,824 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Lamar Advertising Company (A) in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,45 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 522,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 505,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 5,68 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 5,77 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 2,37 Milliarden USD, gegenüber 2,27 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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