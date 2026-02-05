Erste Schätzungen: Lamar Advertising Company (A) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Lamar Advertising Company (A) wird voraussichtlich am 20.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,58 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,010 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,26 Prozent auf 592,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 579,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 5,84 USD je Aktie, gegenüber 3,52 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 2,26 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 2,21 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

