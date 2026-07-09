Lamb Weston Holdings Aktie
WKN DE: A2ATEK / ISIN: US5132721045
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09.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Lamb Weston gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Lamb Weston wird voraussichtlich am 24.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.05.2026 abgelaufen ist.
9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,624 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,850 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Plus von 1,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,69 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,68 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Die Prognosen von 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,77 USD, gegenüber 2,50 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 6,54 Milliarden USD im Vergleich zu 6,45 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
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