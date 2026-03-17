Lamb Weston Holdings Aktie

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WKN DE: A2ATEK / ISIN: US5132721045

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17.03.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Lamb Weston öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Lamb Weston wird voraussichtlich am 01.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,626 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 39,22 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,03 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll Lamb Weston 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,49 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Lamb Weston 1,52 Milliarden USD umsetzen können.

9 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,70 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,50 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 6,53 Milliarden USD, gegenüber 6,45 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

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