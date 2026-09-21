Lamb Weston Holdings Aktie
WKN DE: A2ATEK / ISIN: US5132721045
|
21.09.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Lamb Weston stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Lamb Weston wird voraussichtlich am 06.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.08.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,589 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Lamb Weston noch 0,460 USD je Aktie eingenommen.
Lamb Weston soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 0,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,66 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,02 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,08 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,52 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 6,61 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lamb Weston Holdings
|
06:21
|Erste Schätzungen: Lamb Weston stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
23.07.26
|Ausblick: Lamb Weston zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
09.07.26
|Erste Schätzungen: Lamb Weston gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Lamb Weston Holdings
Aktien in diesem Artikel
|Lamb Weston Holdings
|40,61
|0,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit deutlichen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen beenden Handel zum Wochenschluss uneins -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Die Wall Street beendete den Handel uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.