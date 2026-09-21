Lamb Weston Holdings Aktie

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WKN DE: A2ATEK / ISIN: US5132721045

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21.09.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Lamb Weston stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Lamb Weston wird voraussichtlich am 06.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.08.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,589 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Lamb Weston noch 0,460 USD je Aktie eingenommen.

Lamb Weston soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 0,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,66 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,02 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,08 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,52 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 6,61 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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