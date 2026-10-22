Lamor Corporation Aktie
WKN DE: A3C861 / ISIN: FI4000512488
|
22.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Lamor mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Lamor präsentiert voraussichtlich am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,023 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,010 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 15,5 Millionen EUR aus – das entspräche einem Minus von 30,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,1 Millionen EUR in den Büchern standen.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,017 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,130 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 77,1 Millionen EUR, gegenüber 90,2 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lamor Corporation Plc Registered Shs
|
22.10.26
|Erste Schätzungen: Lamor mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
28.05.26
|Ausblick: Lamor mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
14.05.26
|Erste Schätzungen: Lamor stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: Lamor veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Lamor Corporation Plc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Lamor Corporation Plc Registered Shs
|0,78
|-2,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX mit Stabilisierungsversuch -- DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich an einer Stabilisierung versuchen. Der deutsche Aktienmarkt wird vor dem Wochenende im Minus erwartet. An den Börsen in Fernost geht es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.