Erste Schätzungen: Lamor mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Lamor präsentiert voraussichtlich am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,023 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,010 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 15,5 Millionen EUR aus – das entspräche einem Minus von 30,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,1 Millionen EUR in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,017 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,130 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 77,1 Millionen EUR, gegenüber 90,2 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at