Erste Schätzungen: Lamor präsentiert Quartalsergebnisse

Lamor wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,040 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,000 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 15,2 Millionen EUR – ein Minus von 20,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lamor 19,0 Millionen EUR erwirtschaften konnte.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,055 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,130 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 87,1 Millionen EUR aus im Gegensatz zu 90,2 Millionen EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at