Erste Schätzungen: Lamor stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Lamor wird voraussichtlich am 29.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst schätzt, dass Lamor im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,040 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,000 EUR je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 15,2 Millionen EUR aus – eine Minderung von 20,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Lamor einen Umsatz von 19,0 Millionen EUR eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,055 EUR aus. Im Vorjahr waren -0,130 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 87,1 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 90,2 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at