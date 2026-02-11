Erste Schätzungen: Lamor stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Lamor präsentiert in der voraussichtlich am 26.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,056 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Lamor noch -0,020 EUR je Aktie verloren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 0,64 Prozent auf 32,8 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 32,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,070 EUR, gegenüber -0,060 EUR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 95,0 Millionen EUR, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 114,4 Millionen EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at