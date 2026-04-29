Erste Schätzungen: Land and House präsentiert Quartalsergebnisse

Land and House wird voraussichtlich am 14.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten schätzen, dass Land and House für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,075 THB vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,070 THB je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 4,61 Milliarden THB aus – das entspräche einem Plus von 2,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,50 Milliarden THB in den Büchern standen.

16 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,347 THB je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,310 THB je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 23,58 Milliarden THB, gegenüber 20,25 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at