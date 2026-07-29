Erste Schätzungen: Land and House veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Land and House wird voraussichtlich am 13.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,054 THB je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Land and House ein EPS von 0,120 THB je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 31,11 Prozent auf 3,83 Milliarden THB. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,57 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 15 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,317 THB, gegenüber 0,310 THB je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt 22,46 Milliarden THB, nachdem im Vorjahr 20,25 Milliarden THB generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at