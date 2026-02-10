Erste Schätzungen: LandBridge Company LLC Registered A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

LandBridge Company LLC Registered A wird voraussichtlich am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,383 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 248,18 Prozent erhöht. Damals waren 0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 42,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 36,5 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 51,9 Millionen USD aus.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,40 USD je Aktie, gegenüber 0,070 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 194,3 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 110,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at