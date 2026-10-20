LandBridge Company LLC Registered a Aktie
WKN DE: A40F67 / ISIN: US5149521008
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: LandBridge Company LLC Registered A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
LandBridge Company LLC Registered A wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,528 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 103,08 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,260 USD je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Plus von 29,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 65,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 50,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,85 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,940 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 253,7 Millionen USD, gegenüber 199,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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