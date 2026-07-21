Erste Schätzungen: LandBridge Company LLC Registered A präsentiert Quartalsergebnisse

LandBridge Company LLC Registered A wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,526 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte LandBridge Company LLC Registered A ein EPS von 0,240 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 26,24 Prozent auf 60,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 47,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,20 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,940 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 244,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 199,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at