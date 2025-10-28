LandBridge Company LLC Registered a Aktie
WKN DE: A40F67 / ISIN: US5149521008
|
28.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: LandBridge Company LLC Registered A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
LandBridge Company LLC Registered A präsentiert in der voraussichtlich am 12.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,479 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,040 USD erwirtschaftet worden.
8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 76,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 28,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei LandBridge Company LLC Registered A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 50,2 Millionen USD aus.
Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,62 USD, gegenüber 0,070 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 194,9 Millionen USD im Vergleich zu 110,0 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LandBridge Company LLC Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|
28.10.25
|Erste Schätzungen: LandBridge Company LLC Registered A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: LandBridge Company LLC Registered A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: LandBridge Company LLC Registered A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
06.05.25