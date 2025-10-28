Erste Schätzungen: LandBridge Company LLC Registered A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

LandBridge Company LLC Registered A präsentiert in der voraussichtlich am 12.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,479 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,040 USD erwirtschaftet worden.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 76,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 28,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei LandBridge Company LLC Registered A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 50,2 Millionen USD aus.

Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,62 USD, gegenüber 0,070 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 194,9 Millionen USD im Vergleich zu 110,0 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at