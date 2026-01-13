Erste Schätzungen: Landstar System informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Landstar System lädt voraussichtlich am 28.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

18 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,22 USD. Das entspräche einer Verringerung von 6,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,31 USD erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Landstar System in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,55 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 1,19 Milliarden USD im Vergleich zu 1,21 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 17 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,53 USD, gegenüber 5,51 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 14 Analysten durchschnittlich 4,77 Milliarden USD im Vergleich zu 4,82 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at