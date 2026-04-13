Erste Schätzungen: Landstar System legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Landstar System wird voraussichtlich am 28.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

18 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,13 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 32,94 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,850 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal soll Landstar System nach den Prognosen von 14 Analysten im Schnitt 1,15 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,15 Milliarden USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,37 USD aus. Im Vorjahr waren 3,31 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten im Durchschnitt 4,99 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,74 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at