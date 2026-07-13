Erste Schätzungen: Landstar System zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Landstar System veröffentlicht voraussichtlich am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 18 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,48 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,20 USD je Aktie vermeldet.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,33 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 10,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,21 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,78 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,31 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 5,22 Milliarden USD, gegenüber 4,74 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at