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WKN DE: A0YGCF / ISIN: US5165482036

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25.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Lantronix zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Lantronix lässt sich voraussichtlich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Lantronix die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

7 Analysten schätzen, dass Lantronix für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,043 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Lantronix nach den Prognosen von 7 Analysten 32,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 7,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 29,8 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,224 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,100 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 138,2 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 120,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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