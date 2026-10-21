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WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405

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Analystenmeinungen 21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: LANXESS gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Erste Schätzungen: LANXESS gewährt Anlegern Blick in die Bücher

So sehen die Prognosen der Analysten für die LANXESS-Bilanz aus.

LANXESS stellt voraussichtlich am 05.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,007 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,890 EUR je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll LANXESS im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,44 Milliarden EUR abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,34 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,33 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,394 EUR, gegenüber -6,680 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 5,76 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,67 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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