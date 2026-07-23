LANXESS Aktie
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
|Analysten vor Bilanz
|
23.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: LANXESS legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
LANXESS äußert sich voraussichtlich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,170 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,520 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,55 Milliarden EUR aus – eine Steigerung von 5,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte LANXESS einen Umsatz von 1,47 Milliarden EUR eingefahren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,166 EUR, gegenüber -6,680 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 5,85 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,67 Milliarden EUR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LANXESS AG
Analysen zu LANXESS AG
|22.06.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.26
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.06.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|22.06.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.26
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.06.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|10.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|18.06.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.05.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|LANXESS Sell
|UBS AG
|22.06.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.05.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|29.05.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|22.05.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|LANXESS AG
|15,02
|-0,99%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und EZB-Entscheid: US-Börsen unter Druck -- ATX und DAX schließen tief im Minus -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notierten am Donnerstag deutlich schwächer. Auch die US-Indizes geben klar nach. An den Märkten in Asien ging dagegen nach oben.