Erste Schätzungen: LANXESS legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mit Spannung warten die Anleger auf die Bilanz von LANXESS.

LANXESS äußert sich voraussichtlich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,170 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,520 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,55 Milliarden EUR aus – eine Steigerung von 5,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte LANXESS einen Umsatz von 1,47 Milliarden EUR eingefahren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,166 EUR, gegenüber -6,680 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 5,85 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,67 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at