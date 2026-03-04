Erste Schätzungen: LANXESS öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

LANXESS wird voraussichtlich am 19.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,816 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte LANXESS noch -0,740 EUR je Aktie verloren.

Das vergangene Quartal soll LANXESS mit einem Umsatz von insgesamt 1,30 Milliarden EUR abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,48 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,55 Prozent verringert.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,420 EUR aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -2,050 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 18 Analysten im Durchschnitt 5,77 Milliarden EUR, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 6,37 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at