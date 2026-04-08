Laobaixing Pharmacy Chain Joint Stock Company Aktie
WKN DE: A2ACA5 / ISIN: CNE1000023Q8
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08.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Laobaixing Pharmacy Chain Joint Stock Company (A) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Laobaixing Pharmacy Chain Joint Stock Company (A) veröffentlicht voraussichtlich am 23.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,325 CNY je Aktie gegenüber -0,150 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 4,19 Prozent auf 6,38 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Laobaixing Pharmacy Chain Joint Stock Company (A) noch 6,13 Milliarden CNY umgesetzt.
Die Prognosen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,900 CNY, gegenüber 0,680 CNY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 22,39 Milliarden CNY im Vergleich zu 22,30 Milliarden CNY im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
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