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Larsen & Toubro Infotech Aktie

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WKN DE: A2AQKF / ISIN: INE214T01019

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09.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Larsen Toubro Infotech stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Larsen Toubro Infotech stellt voraussichtlich am 23.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

24 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 47,42 INR aus. Im letzten Jahr hatte Larsen Toubro Infotech einen Gewinn von 38,10 INR je Aktie eingefahren.

30 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 14,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 97,72 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 112,05 Milliarden INR aus.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 39 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 180,09 INR aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 155,29 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 40 Analysten im Durchschnitt 423,99 Milliarden INR, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 380,08 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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