15.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Lasertec gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Lasertec wird voraussichtlich am 30.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 219,60 JPY. Im Vorjahresquartal waren 381,28 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 56,45 Milliarden JPY aus – eine Minderung von 38,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Lasertec einen Umsatz von 92,23 Milliarden JPY eingefahren.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 786,20 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 938,61 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 16 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 212,83 Milliarden JPY, gegenüber 251,48 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Lasertec Corp 35 830,00 2,96% Lasertec Corp

