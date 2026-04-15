Lasertec Aktie
WKN: 887360 / ISIN: JP3979200007
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Lasertec präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Lasertec lässt sich voraussichtlich am 30.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Lasertec die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 175,34 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 103,96 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Plus von 17,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 46,99 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 39,87 Milliarden JPY umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 855,53 JPY, gegenüber 938,61 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 227,22 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 251,48 Milliarden JPY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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