Erste Schätzungen: Lassila Tikanoja stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Lassila Tikanoja wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 27.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,027 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,560 EUR erwirtschaftet worden.

Lassila Tikanoja soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 233,5 Millionen EUR abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 194,2 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,205 EUR, gegenüber -0,050 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 661,4 Millionen EUR geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 770,7 Millionen EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at