12.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Lassila Tikanoja stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Lassila Tikanoja wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 27.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,027 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,560 EUR erwirtschaftet worden.

Lassila Tikanoja soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 233,5 Millionen EUR abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 194,2 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,205 EUR, gegenüber -0,050 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 661,4 Millionen EUR geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 770,7 Millionen EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Lassila & Tikanoja Oyj Registered Shs 2,59 -0,77% Lassila & Tikanoja Oyj Registered Shs

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Inflationsdaten: ATX tiefrot -- DAX stabil -- Wall Street eröffnet wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nimmt Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street tritt auf der Stelle. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

