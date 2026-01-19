Erste Schätzungen: LATAM Airlines Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher

LATAM Airlines Group lädt voraussichtlich am 03.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,33 USD aus. Im letzten Jahr hatte LATAM Airlines Group einen Gewinn von 0,830 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 16,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,81 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,28 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 9 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,70 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,21 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 14,40 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 12,72 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at