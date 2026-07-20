Erste Schätzungen: LATAM Airlines Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

LATAM Airlines Group veröffentlicht voraussichtlich am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,413 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte LATAM Airlines Group 0,800 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 25,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 4,08 Milliarden USD gegenüber 3,25 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,92 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 4,99 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 17,14 Milliarden USD, gegenüber 14,24 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at