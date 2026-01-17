Erste Schätzungen: Latent View Analytics verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Latent View Analytics gibt voraussichtlich am 01.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 2,50 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,03 INR erwirtschaftet worden.

Latent View Analytics soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,80 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,28 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 9,60 INR, gegenüber 8,45 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 10,53 Milliarden INR im Vergleich zu 8,48 Milliarden INR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at