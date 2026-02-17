Latham Group Aktie
Erste Schätzungen: Latham Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Latham Group lädt voraussichtlich am 03.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,093 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 62,80 Prozent erhöht. Damals waren -0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 9,83 Prozent auf 95,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 87,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,076 USD, gegenüber -0,150 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 541,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 508,5 Millionen USD generiert wurden.
