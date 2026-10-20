Latham Group Aktie

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WKN DE: A3CM1F / ISIN: US51819L1070

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20.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Latham Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Latham Group wird voraussichtlich am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,152 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,070 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 11,83 Prozent auf 181,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 161,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,179 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,090 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 607,9 Millionen USD, gegenüber 545,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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