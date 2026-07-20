Latham Group Aktie

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WKN DE: A3CM1F / ISIN: US51819L1070

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20.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Latham Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Latham Group lädt voraussichtlich am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,161 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 23,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,130 USD erwirtschaftet wurden.

Das vergangene Quartal soll Latham Group im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 188,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 172,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 9,12 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,193 USD, gegenüber 0,090 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 590,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 545,9 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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