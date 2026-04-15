Laureate Educatio a Aktie

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WKN DE: A2DK0X / ISIN: US5186132032

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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Laureate Education A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Laureate Education A präsentiert voraussichtlich am 30.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,243 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Laureate Education A noch -0,130 USD je Aktie verloren.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 265,0 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 12,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 236,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,11 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,89 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 1,91 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,70 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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