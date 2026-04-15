Laureate Educatio a Aktie
WKN DE: A2DK0X / ISIN: US5186132032
|
15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Laureate Education A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Laureate Education A präsentiert voraussichtlich am 30.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,243 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Laureate Education A noch -0,130 USD je Aktie verloren.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 265,0 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 12,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 236,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,11 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,89 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 1,91 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,70 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Laureate Education Inc Registered Shs -A-
|
06:21
|Erste Schätzungen: Laureate Education A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
18.02.26
|Ausblick: Laureate Education A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: Laureate Education A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Laureate Education A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Laureate Education A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Laureate Education Inc Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|Laureate Education Inc Registered Shs -A-
|27,80
|-0,71%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX in Grün-- DAX auf Richtungssuche -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Gewinnen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begibt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.