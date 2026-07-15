Erste Schätzungen: Laureate Education A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Laureate Education A äußert sich voraussichtlich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,968 USD. Dies würde einem Zuwachs von 48,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Laureate Education A 0,650 USD je Aktie vermeldete.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 605,8 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 15,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 524,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,13 USD, gegenüber 1,89 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 1,91 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,70 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at