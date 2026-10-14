Laureate Educatio a Aktie

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WKN DE: A2DK0X / ISIN: US5186132032

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14.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Laureate Education A präsentiert Quartalsergebnisse

Laureate Education A wird voraussichtlich am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,480 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Laureate Education A 0,230 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 19,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 480,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 400,2 Millionen USD umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,11 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,89 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,92 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,70 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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